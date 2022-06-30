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تشيكيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا (وسط ) يصل لحضور قمة الناتو في مدريد
30 يونيو 2022 15:01

تتولى الجمهورية التشيكية الجمعة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فيما ينصب الاهتمام على أوكرانيا.


وتستقبل الحكومة التشيكية الجمعة المفوضين الأوروبيين لإجراء محادثات تليها حفلة موسيقية تقام في البلد البالغ عدد سكانه 10,5 ملايين نسمة والذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

ووعدت براغ بوضع مسألة مساعدة أوكرانيا، من أزمة اللاجئين إلى إعمار البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا، في صلب رئاستها، لكنها تعتزم التركيز أيضا على أمن الطاقة في أوروبا.

واستقبلت تشيكيا، نحو 400 الف لاجئ أوكراني منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، وقدمت مساعدة مالية وعسكرية لأوكرانيا.

 

المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
التشيك
براغ
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