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السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
السيسي
30 يونيو 2022 14:12

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا 
الصالح العام ولا تضع نصب أعينها إلا تطلعات شعبها نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر.

ونقل المتحدث الرسمي للرئاسة  المصرية عبر صفحته  بموقع "فيسبوك" اليوم الخميس عن السيسي قوله ، في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو" ، إن "مصر ستعبر الأزمات الدولية الراهنة بانعكاساتها المحلية 
وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن".

ونوه إلى أن "مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار أرادت -ومازالت تريد- النيل من وطننا تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة".

وحول الوضع الاقتصادي في مصر، قال السيسي "إننا واجهنا وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق فاستعنا عليه بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يومًا الحضارة والمدنية، يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك".

وتابع قائلًا: "لم نكتف بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم؛ بل مضينا في المسارين معًا البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل ، وأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية، لا يمكن أن يضيع هدرًا فقد أصبح سوادنا الآن في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

المصدر: د ب أ
مصر
عبدالفتاح السيسي
القاهرة
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