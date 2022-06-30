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نائبة الرئيس الأميركي: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية
كاملا هاريس
30 يونيو 2022 13:43

أثارت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، حالة جديدة من الغموض بشأن عزم الرئيس جو بايدن الترشح 
لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في عام 2024، وتراجعت عن تأكيد قاطع في تصريحات أدلت بها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت هاريس لمراسل لصحيفة لوس أنجليس تايمز أمس الأربعاء، بينما كانت تستعد للمغادرة إلى كاليفورنيا: "يعتزم الرئيس الترشح، وإذا فعل ذلك، فسوف أكون شريكته على تذكرة الترشح. وسوف نعمل معا".

كانت هاريس ذكرت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية يوم الاثنين الماضي، ردا على سؤال حول التكهنات بأن بايدن لن يترشح، وعن ترشيحها المحتمل: "جو بايدن سوف يرشح نفسه لولاية جديدة، وسوف أكون رفيقته على التذكرة."

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
كامالا هاريس
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