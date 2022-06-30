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إصابات في هبوط قاسٍ لمروحية شرق روسيا
إصابات جراء هبوط قاس لمروحية شرق روسيا
30 يونيو 2022 12:03

 قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ في ياقوتيا بشرق روسيا، اليوم الخميس، إن مروحية "مي8-" نفذت هبوطا قاسيا، ما أسفر عن حدوث إصابات.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المصدر القول إن المروحية كانت تقل 20 راكبا وطاقما يتألف من ثلاثة أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة الإقليمية بأنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى، وأن حالة اثنين منهم خطيرة للغاية، والباقين حالتهم بين خطيرة ومتوسطة. 

وكانت المروحية أقلعت مساء الأربعاء من منطقة أوست مايسكي إلى منطقة الدانسكي في جمهورية ياقوتيا. وهبطت بشكل اضطراري قاس في غابة بالقرب من قرية تشاجدا.ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: وكالات
روسيا
طائرة
هبوط اضطراري
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