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بوتين يعلق على عضوية السويد وفنلندا في "الناتو"
بوتين
30 يونيو 2022 09:05

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الكرملين شعر بالتهديد من انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكنه لوّح باتخاذ إجراءات عسكرية مضادة.

وقال بوتين في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى تركمانستان :"لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بعضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو"، مضيفا أن على البلدين الاستعداد لرد فعل روسي.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "الأمور بيننا جيدة، ولكن سيكون هناك بعض التوترات، وهذا أمر واضح ولا شك في ذلك... ولا يمكن أن يسير بأي طريقة أخرى".

وحذرت روسيا بالفعل من العواقب بعد علمها بخطط فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو.

وقررت الدولتان التخلي عن سياسة الحياد العسكري والانضمام إلى الحلف العسكري.

وبدأت عملية منح فنلندا والسويد عضوية الناتو خلال قمة الحلف التي انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأربعاء.

وشدد بوتين على أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيكون مختلفا تماما عن منح أوكرانيا العضوية.

 

المصدر: وكالات
بوتين
السويد
فلندا
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