فرديناند ماركوس الابن يؤدي اليمين رئيساً للفيليبين

أدى فرديناند ماركوس الابن اليمين الدستورية كرئيس للفلبين الخميس مع عودة عائلته إلى الحكم الذي طردت منه قبل ثلاثة عقود.

وأدى ماركوس جونيور، اليمين أمام مئات الشخصيات الفلبينية والأجنبية وكذلك صحافيين وعدد من مؤيديه الذين اجتمعوا في المتحف الوطني في مانيلا. وكان فرديناند "بونغ بونغ" ماركوس الابن (64 عاما)، فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، محققا أكبر انتصار منذ إطاحة والده في ثورة شعبية في 1986. ويتولى الرئاسة خلفا لرودريغو دوتيرتي.

المصدر: وكالات