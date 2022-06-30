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كوريا الجنوبية: إغلاقات طارئة في سول بسبب الأمطار الغزيرة
مشاة يسيرون في أحد شوارع سيول
30 يونيو 2022 08:15

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنه تم إغلاق طريق سريع رئيسي يربط جنوب شرق سول بإقليم كيونجكي بشمال شرقي البلاد، وجسر نهر الهان اليوم الخميس، بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق الوسطى، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.

وقالت حكومة المدينة إن جميع مداخل طريق دونجبو السريع الذي يمتد من منطقة سونجبا في سول إلى أويجنبو، بإقليم كيونجي، تم إغلاقها منذ الساعة 0643 صباحًا بالتوقيت المحلي حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر قريب.

كما تم إغلاق جسر جامسو الذي يمر عبر نهر هان في وسط سول منذ الساعة 0904صباحا بالتوقيت المحي حيث تضخم منسوب مياه النهر إلى 22ر6 أمتار، بالقرب من نقطة يبلغ ارتفاعها 5ر6 أمتار، ما يعرض الجسر لخطر الفيضانات.

وتم إغلاق ممر على الطريق الأولمبي السريع، وهو طريق رئيسي في العاصمة، وأجزاء من طريق سيوبو الحضري السريع في غرب سول.

في الوقت الذي يقترب فيه موسم الأمطار الموسمية السنوي، تم تسجيل هطول أمطار غزيرة خلال الليل مؤخرا في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك مدينة سيوسان بوسط البلاد، التي سجلت هطول أمطار بلغ منسوبها 278 
مليمترا في الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وبداية صباح الخميس. وتم تسجيل هطول أمطار غزيرة تجاوزت 100 مليمتر خلال الليل في جنوب إقليم كيونجي. 

المصدر: د ب أ
سول
كوريا الجنوبية
الأمطار الغزيرة
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