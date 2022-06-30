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بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا
جنود أوكرانيون في منطقة دونتسك
30 يونيو 2022 07:57

أعلنت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء أنّها خصّصت مليار جنيه إسترليني إضافياً لأوكرانيا لمساعدة هذا البلد على التصدّي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أنّ هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمّن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير.

وشدّد داونينغ ستريت في بيانه على أنّ هذه المساعدة تدشّن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي لكييف سيصبح معها الجيش الأوكراني قادراً على شنّ هجمات مضادّة.


وأكّد جونسون أنّ "الأسلحة والأعتدة والتدريبات البريطانية تغيّر دفاعات أوكرانيا ضدّ هذا الهجوم.

وبحسب البيان فإنّ المساعدات العسكرية الإضافية التي ستحصل عليها كييف من لندن تشمل "أنظمة دفاع جوّي متطوّرة، وطائرات بدون طيار، ومعدات إلكترونية مبتكرة وآلاف الأعتدة الحيوية للجنود الأوكرانيين".

 

المصدر: وكالات
بريطانيا
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
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