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السعودية تدشن خدمة "الهولو دكتور" لخدمة ضيوف الرحمن
"الطوارئ والأزمات" و"الشؤون الإسلامية" تعلنان اشتراطات الحج للعام الجاري
30 يونيو 2022 07:11

 دشّنت المملكة العربية السعودية خدمة "الهولو دكتور" للاستشارات الطبية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC والتي سيتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخدمات التي ستقدمها "الهولو دكتور" تشمل "الكشف والتشخيص وصرف العلاج" من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.

وخلال تدشينه للخدمة الجديدة، قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، إن الوزارة استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.

وأوضح أنه جرى ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.

ويتيح استعمال هذه التقنية تفاعل الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض مع المريض مباشرة من خلال الجهاز الموجود بالمطار لتقديم الاستشارة الطبية وفحص المؤشرات الحيوية بشكل مباشر وسريع /في نفس اللحظة/.

وتقدم وزارة الصحة السعودية خدمات الاستشارات الطبية الفورية عبر الاتصال على رقم 937، وعن طريق الدخول على تطبيق /صحتي/، وكذلك عبر حساب الوزارة على تويتر.

 

المصدر: وام
الحج
مكة المكرمة
السعودية
ضيوف الرحمن
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