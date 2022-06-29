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الأمم المتحدة: الناس سيموتون إذا توقف عبور المساعدات إلى سوريا
أرشيفية
30 يونيو 2022 01:27

دمشق (وكالات)

قال مارك كتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري بالأمم المتحدة أمس: إن من يعيشون في شمال غرب سوريا قد يموتون من سوء التغذية أو نقص المياه إذا استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» لمنع تفويض من الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر الحدود. وأصدر مجلس الأمن الدولي تفويضاً يسمح لشاحنات المساعدات بدخول سوريا عبر تركيا لكن التفويض سينتهي في العاشر من يوليو. 
وقال كتس: «عيون العالم تحولت بعيدا عن سوريا في وقت تحتاج فيه تحديدا لمساعدات خارجية».
وتابع قائلا: «إذا لم يُجدد القرار، نعلم أن الكثير من الناس سيعانون، سيموتون».

الأمم المتحدة
سوريا
روسيا
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