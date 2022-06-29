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ميليشيات الحوثي تعترف بتجنيد 3 آلاف عنصر خلال الهدنة في اليمن
عناصر حوثية (أرشيفية)
30 يونيو 2022 01:20

صنعاء (وكالات)

أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية بتجنيد 3 آلاف عنصر إلى صفوفها، معظمهم من صغار السن خلال فترة سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وذكرت وسائل إعلام «حوثية»، أن ما يسمى «المنطقة العسكرية المركزية» احتفت بتخرج دفعة عسكرية يبلغ تعدادها ثلاثة آلاف عنصر. ويتزعم تشكيلات العناصر التي تم تجنيدها مؤخراً من المراكز والدورات الصيفية، المدعو «عبدالخالق الحوثي» شقيق زعيم الميليشيات الإرهابي عبدالملك الحوثي، المنتحل رتبة «لواء» وقائد ما يعرف بـ«المنطقة العسكرية المركزية» التابعة للميليشيا الإرهابية.
واستغلت الميليشيات الحوثية الهدنة الإنسانية من لحظاتها الأولى، في عمليات تحشيد وتجنيد وتدريب واسعة عبر المراكز والدورات الصيفية في عديد من المعسكرات بمناطق نفوذها، لتعويض النقص الحاد في المقاتلين. يذكر أن مسؤولاً عسكرياً كبيراً في ميليشيات الحوثي كان أفاد سابقاً بتجنيد 18 ألف طفل، كما أكد جنود أطفال سابقون أنه تم تجنيد صبية لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. إلى ذلك، أكدت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها الميليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلاً عن الابتزاز. 
ولفتت إلى تعرض الأطفال ممن نجوا من الموت على الجبهات، لصدمات مروعة، وحتى عمليات اغتصاب وتحرش.

ميليشيات الحوثي
الأمم المتحدة
اليمن
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