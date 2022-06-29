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اليمن.. 14 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في عدن
اليمن.. 14 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في عدن
30 يونيو 2022 01:16

عدن (الاتحاد)

قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرين، أمس، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب مسؤول أمني بمحافظة عدن، جنوبي اليمن. وقال المصدر أمني، إن السيارة استهدفت موكب مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، أثناء مروره في مديرية «خور مكسر» شرقي عدن، ما أسفر عن مقتل 4 من مرافقيه وثلاثة مدنيين، وإصابة 7 آخرين بينهم مدنيون كانوا بالقرب من موقع الانفجار. وأكد المصدر نجاة مدير أمن لحج من محاولة الاغتيال، موضحاً أنه تعرض فقط لإصابات طفيفة.  ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن إرهابي تنظيم «القاعدة» كثفوا عملياتهم في جنوب اليمن في الآونة الأخيرة.  وقتل ما لا يقل عن 10 جنود يمنيين هناك في هجومين منفصلين الأسبوع الماضي. ومنتصف الشهر الجاري، قُتل الصحفي صابر الحيدري، مراسل التلفزيون الياباني، واثنان من رفاقه في تفجير مشابه استهداف سيارته بمدينة عدن.

عدن
اليمن
سيارة مفخخة
محافظة لحج الجنوبية
لحج
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