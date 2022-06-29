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بوتين يتوعد بالرد إذا أقام الناتو بنية تحتية في فنلندا والسويد
فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي
30 يونيو 2022 01:05

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.
جاء تعليق بوتين بعد يوم من موافقة تركيا على محاولة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن اتفقت الدول الثلاث على حماية أمن بعضها البعض.
وأعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف "سنتخذ قرارا في القمة بدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف، ستكون خطوة سريعة على نحو غير مسبوق".
كان البلدان قد تقدما في منتصف مايو الماضي بطلب للانضمام لعضوية الحلف.

المصدر: رويترز
بوتين
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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