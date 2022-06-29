الصومال يعلن الحرب ضد «الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي تسلم مهام منصبه رسمياً أمس الأول، أن الحكومة الصومالية ستبدأ حرباً ضد حركة «الشباب» الإرهابية لتحرير البلاد منها.

وأوضح رئيس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن الأولوية لحكومته هي ضمان الأمن، من أجل تحقيق بيئة آمنة يمكن فيها تخليص الشعب الصومالي من مشاكله، مؤكداً ضرورة التكاتف والتعاون بين الحكومة والشعب لتحرير البلاد من حركة «الشباب» الموالية لتنظيم القاعدة.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي بالعمل مع القيادة الصومالية الجديدة عن قرب ودعمها، داعيا الشعب الصومالي إلى الوقوف لجانبها.

وعين رئيس الصومال حسن شيخ محمود حمزة عبدي بري رئيساً للحكومة في 15 يونيو الجاري، ليبدأ المسؤول الجديد مهمة شاقة، في ملفات عدة، أبرزها تشكيل الحكومة والأمن والاقتصاد والجفاف واستكمال دستور البلاد، والاستعداد لإجراء انتخابات مباشرة، وتعزيز العلاقات مع الداخل والخارج، ومحاربة الفساد، وبناء الجيش ومحاربة الإرهاب.