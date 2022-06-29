السودان وإثيوبيا يؤكدان حرصهما على التهدئة وإقامة علاقات متزنة

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس، الحرص على إقامة علاقات سوية ومتزنة مع إثيوبيا. جاء ذلك خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، حيث تناول اللقاء التصعيد الحدودي الأخير بين البلدين، عقب اتهام السودان للجيش الإثيوبي بقتل 7 أسرى من جنوده ومدني.

يأتي ذلك في وقت أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن هناك العديد من المشاكل القائمة مع السودان، ويجب التعاون لحلها.

وقال آبي أحمد في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: إن «الثقة المتبادلة يجب أن تسود بين الخرطوم وأديس أبابا، وإنه لا يجب أن تقوم مواجهات مع السودان بسبب ضغوط خارجية».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن «الشعبين السوداني والإثيوبي إخوة، ولن نجني أي فائدة من تأجيج الفتن بين شعبينا، وبالنسبة لنا خيارنا هو السلام بين شعبينا وبلدينا الشقيقين، خيارنا هو أن تسود الثقة المتبادلة، ونحن نكن كل الاحترام للشعب السوداني الشقيق، ونؤمن بأن السودان وإثيوبيا قادران على حل جميع المشاكل والصعاب التي تواجههما بروح الأخوة الدائمة وحسن الجوار».

وفي السياق، أعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها الحدود السودانية الإثيوبية.

ودان أبوالغيط، في بيان له، مقتل أفراد من القوات المسلحة السودانية، مشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.

وجدد دعوته إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، معرباً عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

بدوره، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن قلقه من تصعيد التوتر العسكري بين البلدين، داعياً إياهما للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة، وإلى الحوار لحل أي خلاف.