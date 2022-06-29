كندا تزيد قواتها القتالية التابعة للناتو في لاتفيا

وقعت كندا ولاتفيا، الأربعاء، إعلانا مشتركا لزيادة المجموعة القتالية التي تقودها كندا في لاتفيا بشكل كبير إلى حجم كتيبة قادرة على خوض القتال.

وصرحت انيتا اناند وزيرة الدفاع اللاتفية للصحفيين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، أن العمل جار مع الدول العشر الأخرى المشاركة في المجموعة القتالية لتحديد الاحتياجات المطلوبة والكيفية التي يمكن من خلالها تعزيزها.

وذكرت وسائل إعلام أن ألوية الناتو يتراوح عددها من 3 إلى 5 آلاف جندي. لكن اناند قالت إن من السابق لأوانه الكشف عن عدد الجنود الذين سوف يتم إضافتهم إلى قوات الناتو في بلادها.

يمثل الإعلان الصادر الأربعاء تعهدا كبيرا من جانب حكومة رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو.

المصدر: د ب أ