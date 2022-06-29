مصادر لـ«الاتحاد»: تعثر مشاورات جنيف حول ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تعثرت المشاورات الجارية في العاصمة السويسرية جنيف بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين بسبب عدد من المواد الواردة في مسودة مشروع الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها خلال اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، وذلك في ظل ضغوطات تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز لتقديم تنازلات من كافة الأطراف للتوصل إلى توافق كامل، وذلك بحسب ما أكده مصدر ليبي منخرط في الاجتماعات لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الليبي أن بعض المواد الواردة في مسودة مشروع الدستور تعرقل التوصل إلى توافق ومنها المواد الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة توافقت على المواد الخاصة بشروط الترشح وصلاحيات الرئيس ونظام الحكم.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان مقتضب، أمس، أن الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي ستختتم اليوم الخميس، وذلك برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأوضحت البعثة الأممية أن الوفود الليبية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يواصلون العمل على القضايا المتبقية المتعلقة بالإطار الدستوري بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا.

وفي سياق آخر، انتشلت الوحدات الأمنية الليبية أمس، 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين، عثر عليهم بالصحراء بعد أن قضوا عطشاً بعد تعطل سيارتهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن السيارة التي تقل هؤلاء الأشخاص كانت متوجهة من تشاد إلى ليبيا وعثر عليها عن بعد 120 كيلومترا من الحدود الليبية التشادية.

وقال إبراهيم بلحسن مدير الإسعاف في الكفرة: إن السائق ضل الطريق.

وأعرب عن اعتقاده أن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يوما لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 يونيو.