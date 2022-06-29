السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بإمكانات هائلة

الرياض (الاتحاد)

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت الموافق 9 يوليو.

وتستعد المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن بتقديم خدمات جليلة وإمكانات هائلة لحجاج بيت الله الحرام وحرصها الدائم على توفير كل ما من شأنه تحقيق أقصى درجات الراحة واليسر لهم أثناء أدائهم لمناسكهم وعباداتهم.

وتعتبر الخدمات المقدمة محل تقدير العالم أجمع، مثل توفير المزيد من أرقى خدمات الضيافة والأمن والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن القادمين من مختلف بقاع الأرض ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة والراحة.

وتعتبر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن ليست غريبة عليها، فقد سخرت نفسها ومالها وجهدها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام وحرصها على تنفيذ المشروعات الحيوية والعملاقة بالمدينتين المقدستين (مكة والمدينة) والمشاعر المقدسة لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل سهولة واطمئنان.

وأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة، حيث جندت 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى ضيوف الرحمن بشكل عام، وغيرها من الخدمات، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.