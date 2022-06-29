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رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة لمواجهة التدخلات في شؤون المنطقة
عادل العسومي
30 يونيو 2022 01:25

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن البرلمان العربي عمل خلال دور الانعقاد الماضي والحالي، على توظيف الدبلوماسية البرلمانية من أجل الدفاع عن القضايا العربية، والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي العربي، ومواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساندتها في قضاياها الاستراتيجية، على نحو أحدث نقلة نوعية فعلية في الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، وهو ما انعكس في نظرة الشعوب وقادة الدول العربية إليه.
وقال رئيس البرلمان العربي، في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، والذي تحتفل به الأمم المتحدة في 30 يونيو من كل عام بموجب القرار الصادر عام 2018، إن الاحتفال بهذا اليوم يكتسب أهمية كبيرة، ويؤكد الدور المتعاظم الذي باتت تلعبه الدبلوماسية البرلمانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة، لا سيما أنها أصبحت جناحاً مكملاً للدبلوماسية الحكومية، ولا يمكن الاستغناء عنها.
ولفت العسومي إلى أنه في اليوم الدولي للعمل البرلماني من كل عام يجري تسليط الضوء على قضية مركزية ذات صلة بالعمل البرلماني لتبادل أفضل الخبرات والممارسات بشأنها، لافتاً إلى أن هذا العام سيجري التركيز على موضوع المشاركة العامة في العمل البرلماني، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل فرصة لتقييم التقدم المُحرز في العمل البرلماني، والوقوف على التحديات الرئيسة في هذا المجال، وسبل التغلب عليها.
وعن مدى التقدم الذي أحرزه البرلمان العربي في تحقيق أهدافه الرئيسة، قال العسومي: «إن البرلمان عمل على أن يكون له حضور قوي وتأثير فعَّال في أكبر المنظمات البرلمانية والحكومية عبر تأسيس شراكات استراتيجية معها، وهو ما تجسد من خلال المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات البرلمانية التي تتناول قضايا لها تأثير على عالمنا العربي». وتابع: كما تجسد التقدم الذي أحرزه البرلمان العربي أيضاً من خلال توقيع مذاكرات تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة، واتفاقية تعاون فني مع الاتحاد البرلماني الدولي، كما حرصنا على أن تكون هناك علاقة قوية مع المؤسسات الجامعية في العالم العربي، فوقَّعنا مذكرة تفاهم مع الجامعة البريطانية في مصر.
ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي عمل على توظيف ما يسمى بـ«دبلوماسية المؤتمرات» من أجل خدمة العمل العربي المشترك، وقطع شوطاً مهماً في هذا الطريق، وذلك من خلال تنظيم أول منتدى عربي برلماني للتكامل الاقتصادي العربي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي استضافته القاهرة في شهر مايو الماضي، وكذلك مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والذي استضافته مملكة البحرين في بداية شهر يونيو الجاري.
واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه لـ«الاتحاد»، معلناً أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيُنظم البرلمان العربي مؤتمراً لإطلاق وثيقة الشباب في العالم العربي، كما سينظم أيضاً أول مؤتمر برلماني عربي ودولي حول قضية الأمن السيبراني. 

رئيس البرلمان العربي
البرلمان العربي
التدخلات الخارجية
الأمن القومي العربي
عادل العسومي
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