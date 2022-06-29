رئيس إندونيسيا يبدأ «مهمة سلام» إلى أوكرانيا وروسيا

بدأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس مجموعة العشرين، رحلة إلى كييف وموسكو لأداء دور مفاوض من أجل السلام بين البلدين.

تأتي رحلة ويدودو عقب حضوره قمة مجموعة السبع في جبال الألب البافارية كضيف، حيث استقل طائرة إلى بولندا وواصل رحلته بعد ذلك بقطار إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب الرئيس الإندونيسي، في تغريدة على تويتر «انتقلت أنا ومرافقون محدودون بقطار إلى كييف، أوكرانيا. بدأنا مهمة السلام هذه بنية حسنة. نتمنى أن تصبح الأمور أيسر».

وفى هذا الأسبوع، قال ويدودو، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر المقبل، إنه سوف يحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الموافقة على محادثات سلام ويدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العملية العسكرية في محاولة لتجنب أزمة غذاء عالمية.

وأضاف «مهمتي هي دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لإتاحة فرصة للحوار في سياق السلام، لبناء السلام... ويجب إعادة تنشيط سلسلة الإمدادات الغذائية».

وذكر ويدودو، الذي من المقرر أن يتوجه إلى روسيا الخميس، أنه سوف يحث بوتين على «إتاحة فرصة للحوار والدخول في أسرع وقت ممكن في وقف لإطلاق النار».

كان ويدودو قد أعلن في أبريل أنه دعا كلا من زيلينسكي وبوتين للمشاركة في قمة بالي.

المصدر: د ب أ