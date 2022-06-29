8 قتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قُتل 8 مدنيين في شرق بوركينا فاسو بهجوم شنّه إرهابيون على قرويين، بحسب ما أفاد مصدر أمني أمس. وقال المصدر: إنّ «هجوماً إرهابياً أسفر عن مقتل 8 مدنيين في ساندياغا، القرية الواقعة في إقليم كولبيلوغو».

وأكّد هذه الحصيلة أحد سكّان المنطقة، مشيراً إلى أنّ «الضحايا كانوا يحضرون حفل عمادة عندما اقتحم مسلّحون المكان وأطلقوا النار على أشخاص كثيرين».

وبحسب مصدر أمني آخر، فقد سقط في شمال بوركينا وشمالها الشرقي العديد من القتلى في انفجار عبوتين ناسفتين وفي عملية عسكرية نفّذها الجيش ضدّ مسلّحين إرهابيين.

وقال المصدر، إنّه في «بلدتي بولونغا وآلغا الواقعتين في مقاطعة بام انفجرت عبوتان ناسفتان لدى مرور سيارتين كانتا تقلان نساء، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح».

وأضاف أنّ «الجيش نفّذ عملية عسكرية ضدّ جماعات إرهابية في غابات دياركادوغو ولونيورو في إقليم بوغوريبا، أتاحت «تفكيك ثلاث قواعد إرهابية وتحييد نحو 20 إرهابياً».