البحرين: مصر درع أمان العرب

القاهرة (الاتحاد)

وقعت مصر والبحرين عدداً من مذكرات التعاون في عددٍ من المجالات، وذلك خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى، أمس، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى ناقشا آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والعربي. وأكد الجانبان تطابق موقفهما تجاه ضرورة وحدة الصف العربي لمواجهة المخاطر التي تهدد الوطن العربي ككل.

وقال الرئيس المصري، إن حفاوة الاستقبال التي تلاقها في المنامة تؤكد العلاقات التاريخية المتأصلة بين الشعبين المصري والبحريني، وإن العلاقة بينهما ذات طابع وثيق، خاصة وأن البلدين يجمعهما المصير والمستقبل العربي المشترك.

من جانبه، ثمن بن عيسى الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة ودورها الاستراتيجي والمحور في حل النزاع الإقليمي في العالم العربي، ومكافحتها طيلة السنوات الماضية ضد الإرهاب لتكون درع أمان للأمة العربية بأسرها، فهي تحمي الأمن القومي العربي وتدافع عن كل القضايا التاريخية لمحطيها الإقليمي.

وشهد اللقاء مناقشة قضايا القمة المرتقبة بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق، مع الولايات المتحدة الأميركية خلال زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن للسعودية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على أجندة القمة.

كما عقد الجانبان مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من بينها المجال العلمي والتكنولوجي والتعاون القانوني والقضائي، وكان المجال الاقتصادي حاضراً بقوة حيث تم توقيع اتفاقات استثمارية لتنمية الصادرات وخدمات الشحن البحري والجوي بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات حماية البيئة والتربية والتعليم.

وتزامناً مع الزيارة وقع سامح شكري وزير الخارجية المصري عدداً من الاتفاقيات بين البحرين ومصر، حيث وقع مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني وعلى إنشاء لجنة حكومية بحرينية مصرية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، كما وقع بروتوكول تعاون قانوني وقضائي وعلى مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات مع وزراء البحرين.