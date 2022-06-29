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بايدن: «قمة مدريد» تطبع التاريخ
الرئيس الأميركي في حديث مع الأمين العام لحلف الناتو
30 يونيو 2022 01:22

مدريد (وكالات) 

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن من مدريد، أمس، أن بلاده «ستعزز وجودها العسكري في أوروبا» كي يتمكن «الناتو» من «الردّ على التهديدات الآتية من كل الاتجاهات وفي كلّ المجالات». وقال خلال قمة للحلف، وصفها بأنها «تطبع التاريخ»، إنه سيعزّز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. وأفاد إلى جانب ذلك الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: «نحن على الموعد» و«نثبت أن الناتو ضروري أكثر من أي وقت مضى». وذكّر بايدن بأن الولايات المتحدة سبق أن نشرت خلال العام الجاري «20 ألف عسكري إضافيين في أوروبا، لتعزيز صفوفنا، رداً على الخطوات التي تقوم بها روسيا»، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للأميركيين المتمركزين في القارة إلى أكثر من 100 ألف. لكنه لم يحدّد ما ستمثله التعزيزات التي أعلنت، أمس، عموما من حيث العديد. واقتصرت التفاصيل التي صدرت عن واشنطن على رقمَي 625 لألمانيا و65 لإيطاليا.
وأكد أن واشنطن ستزيد عدد مدمّراتها في قاعدة «روتا» البحرية في إسبانيا، إلى ستّ بدلاً من أربع سابقاً.

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