أوكرانيا ترحب بموقف «الناتو» من روسيا

أشادت أوكرانيا، الأربعاء، بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لاتخاذه "موقفاً واضحاً" بشأن روسيا، ودعوته فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

ودعت كييف إلى اتخاذ "موقف قوي وفعال بنفس القدر تجاه أوكرانيا".

وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا على "تويتر": "اليوم في مدريد، أثبت حلف شمال الأطلسي أن بإمكانه أن يتخذ قرارات صعبة عندما تكون لازمة".

وأضاف "نرحب بالموقف الواضح إزاء روسيا، وكذلك (ما يتعلق) بانضمام فنلندا والسويد. الموقف القوي والفعال بنفس القدر تجاه أوكرانيا سيساعد في حماية الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو أمام قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، إن بلاده بحاجة إلى أموال وأسلحة أكثر تطوراً.

واتفق قادة الحلف، خلال القمة على، معاملة روسيا رسميا باعتبارها "التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء"، وفقاً لبيان القمة.

ورحب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بالرسالة التي وجهها الحلف إلى روسيا.

المصدر: وكالات