«الصحة العالمية»: استمرار العدوى بـ«جدري القرود» يشكل خطراً

لندن (وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن استمرار انتقال عدوى «جدري القرود» حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.

وأضافت المنظمة، أمس، أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا.

ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.

ورُصدت حالات إصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا.

كما تشير المنظمة إلى أن الحالات تتزايد في تلك الدول ودعت لتكثيف إجراء الاختبارات والفحوص للكشف عنه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة عبر الإنترنت من جنيف أمس: «أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون أمراضاً مناعية والحوامل».

ومنذ أن بدأ التفشي في مايو، رُصدت 3400 حالة إصابة بـ«جدري القرود» فيما سُجلت وفاة واحدة، وأغلب الحالات في أوروبا وفقاً لحصيلة منظمة الصحة العالمية.