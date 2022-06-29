الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«الصحة العالمية»: استمرار العدوى بـ«جدري القرود» يشكل خطراً
«الصحة العالمية»: استمرار العدوى بـ«جدري القرود» يشكل خطراً
30 يونيو 2022 01:25

لندن (وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن استمرار انتقال عدوى «جدري القرود» حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.
وأضافت المنظمة، أمس، أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا. 
ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.
ورُصدت حالات إصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا. 
كما تشير المنظمة إلى أن الحالات تتزايد في تلك الدول ودعت لتكثيف إجراء الاختبارات والفحوص للكشف عنه.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة عبر الإنترنت من جنيف أمس: «أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون أمراضاً مناعية والحوامل».
ومنذ أن بدأ التفشي في مايو، رُصدت 3400 حالة إصابة بـ«جدري القرود» فيما سُجلت وفاة واحدة، وأغلب الحالات في أوروبا وفقاً لحصيلة منظمة الصحة العالمية.

الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
جدري القرود
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©