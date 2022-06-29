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إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة
أرشيفية
30 يونيو 2022 01:23

تل أبيب (وكالات)

من المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، اليوم الخميس، لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم.
ومساء أمس، قال الناطق باسم بينيت، إن الأخير لن يترشّح للانتخابات المقبلة، قبل وقت قصير من حل البرلمان الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات جديدة في الخريف.
وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا، نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، كما أوضح الناطق باسمه للصحافة.
وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت الذي ضم 8 أحزاب متباينة أيديولوجياً، سينصب وزير الخارجية يائير لبيد رئيساً للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.
وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في يونيو 2021 فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة بنيامين نتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاماً.
وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي إلى إمكان حصول نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وفي ظل أجواء سياسية متقلبة في إسرائيل، لا تزال مفاجآت اللحظات الأخيرة واردة وقادرة على تغيير التوقعات.
لكن السيناريو الأرجح وفق ما يتوافر من معطيات، هو التوجه نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد رئيساً للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم مع بينيت العام الماضي.

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نفتالي بينيت
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