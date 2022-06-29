الإمارات: الأزمة الأوكرانية تفاقم التداعيات العالمية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق السلام في أوكرانيا وإنهاء المعاناة الإنسانية، محذرة من تفاقم التداعيات العالمية حال استمرار الصراع.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي: «يجب على المجلس استنفاد كل السبل وتكثيف الجهود، لأنه في حال استمرار الصراع في أوكرانيا، يمكننا توقع تفاقم التداعيات العالمية».

وأضافت في البيان، الذي ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: «لا بد من تطبيق القانون الدولي، للمحافظة على الوجود الإنساني، وحان الوقت لإجراء حوار حول التحديات الإنسانية، ووقف فوري للأعمال العدائية».

وأشارت إلى أنه مع دخول الصراع شهره الخامس، فإن النساء والأطفال وكبار السن هم أكثر المتأثرين، مضيفة: إن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا الآن من منازلهم، فيما يعانون مع النساء وكبار السن من صدمة العنف الدائر والسعي للجوء في دول الجوار.

وقالت نسيبة في البيان: «نلتقي اليوم عقب تقارير مقلقة حول ضربات صاروخية مكثفة في أنحاء أوكرانيا بمناطق حضرية، تشمل كييف وخاركيف»، مضيفة: إن الصور من مركز تسوق كريمنشوك تتصاعد منه ألسنة اللهب، مقلقة بصورة خاصة.

وأضافت: «هذه الحادثة تضيف إلى التكلفة البشرية الهائلة للصراع، ولابد من التحقيق فيها بدقة»، مؤكدة أن حوادث كهذه تُظهر بوضوح السبب في أن الأهداف المدنية محمية بموجب القانون الدولي. وكررت إدانة الإمارات بشدة للهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية. وذكرت أنه لابد من إيجاد معايير لإجراء مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار كنقطة بداية لإنهاء هذا الصراع، مشددة على أنه في حال استمرار الصراع دون حل، فمن المتوقع تفاقم التداعيات العالمية، فيما يعاني الناس حول العالم بالفعل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من التداعيات الواسعة للأزمة، بما في ذلك ارتباك التجارة العالمية، وتأثيرات العقوبات، وارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يهدد بحدوث ركود عالمي. وأكدت على أن الأكثر ضعفاً هم أشد المتأثرين دائماً.

وشددت على أن تطبيق القانون الدولي الإنساني أساس للحفاظ على حياة البشر، والإذعان له التزام أخلاقي وقانوني، لافتة إلى أن أي عمل عسكري يجب أن يقتصر على أهداف عسكرية، ولابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتفادي استهداف أي مدنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت الإمارات، في البيان: إن على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لخفض التصعيد والمشاركة بفاعلية لإنهاء هذا الصراع، موضحة أنه مرّ شهران على تبني مجلس الأمن بياناً رئاسياً يعبر عن القلق العميق فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين في أوكرانيا، ورغم ذلك لا تزال الأزمة الأوكرانية تتصاعد.

وقالت: «آن الأوان لإجراء حوار حقيقي حول التحديات الإنسانية ولإعطاء الأولوية للوقف المباشر للأعمال العدائية، ما يمهد من أجل حل مستدام ينهي الصراع، وعلى أساس يمكن من خلاله إرساء السلام». وفي هذه الأثناء، أكدت الإمارات على ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمي، وهو أمر لا يمكن تأجيله، مشيرة إلى ضرورة تفادي حدوث كارثة غذائية.

ونوّهت بالجهود الرامية إلى السماح بممر آمن للسفن التي تحمل الشحنات الغذائية عبر الموانئ الرئيسة، لاسيما ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، وقالت: إن على مجلس الأمن بذل كل ما بوسعه لدعم هذه المفاوضات.

واختتمت معالي السفيرة لانا نسيبة البيان، قائلةً: «لا يمكن إنكار الدمار الناجم عن الصراع في أوكرانيا، فنحن نخاطر بحرمان جيل كامل من الأطفال من التعليم، وعلينا مضاعفة جهودنا من أجل تحقيق السلام وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية».