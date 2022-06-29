حلف شمال الأطلسي يكرر موقفه من الصين

جدد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، موقف الحلف من الصين.

وقال، على هامش قمة الحلف المنعقدة حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد، إن الصين ليست عدواً للحلف لكنها تمثل تحديات خطيرة.وأضاف ستولتنبرج "نواجه الآن حقبة من المنافسة الاستراتيجية ... الصين تقوم ببناء قواتها بشكل كبير، بما في ذلك الأسلحة النووية".

ومضى يقول "الصين ليست خصمنا، ولكن يجب أن نكون واضحين للغاية بشأن التحديات الخطيرة التي تمثلها".

المصدر: آ ف ب