روسيا تتهم النرويج بعرقلة عبور مؤن.. وتهدد بالرد

اتهمت موسكو، اليوم الأربعاء، النرويج بعرقلة عبور معدات ومواد غذائية إلى الروس المقيمين في أرخبيل "سفالبارد" في القطب الشمالي، وهددت بالرد على أوسلو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "طلبنا من الجانب النرويجي تسوية هذه المسألة في أسرع وقت ممكن"، معلنة استدعاء القائم بالأعمال النرويجي في موسكو إلى الوزارة.

وأضافت "قلنا إن التصرفات غير الودية تجاه روسيا ستؤدي إلى إجراءات انتقامية".

وأشارت روسيا إلى أن النرويج منعت، عند نقطة عبور الحدود البرية في ستورسكوغ، إمدادات من المعدات والأغذية التي كان يفترض تحميلها على متن سفينة لتوصيلها إلى "سفالبارد" لعمال المناجم الروس في الأرخبيل.

وبحسب سيرغي غوشتشين القنصل الروسي في الأرخبيل، فإن هناك 20 طناً من المؤن والمعدات بما فيها سبعة أطنان من المواد الغذائية وقطع غيار ومعدات أساسية للاستعداد لفصل الشتاء.

وأشار إلى أن النرويج تحظر وصول تلك المعدات والمواد الغذائية تطبيقاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال "أعتقد أن النرويج لم تفكر جيداً قبل الانضمام إلى العقوبات الأوروبية".

وأضاف أن روسيا تدرس طرق إمداد بديلة، بما فيها من أوروبا أو بحراً من مدينة "مورمانسك" الروسية.

المصدر: آ ف ب