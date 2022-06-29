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بايدن يلتقي أردوغان على هامش قمة «الناتو»
بايدن يلتقي أردوغان على هامش قمة الناتو بحضور مسؤولين من البلدين
29 يونيو 2022 21:28

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الشكر إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إبرام اتفاق مع فنلندا والسويد مهد الطريق أمام الدولتين للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كانت تركيا تعترض على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. لكنّ اتفاقاً ثلاثياً، يعالج مخاوف تركيا الأمنية وقع أمس على هامش قمة «الناتو» في العاصمة الإسبانية مدريد، جعل تركيا توافق على انضمام الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا.
وفي تصريحات مقتضبة خلال اجتماع الرئيسين على هامش قمة حلف الأطلسي في مدريد، شكر بايدن أردوغان أيضاً على جهود أنقرة للمساعدة في إخراج الحبوب من أوكرانيا.
بدوره، قال أردوغان، إنه يأمل أن تساعد الدبلوماسية في حل القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية.

المصدر: وكالات
جو بايدن
رجب طيب أردوغان
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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