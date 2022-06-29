روسيا تعلن موقفاً مهماً بشأن أزمة الغذاء

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن موسكو مستعدة لتنسيق الجهود لخفض مخاطر حدوث أزمة غذاء عالمية.

كما قال لافروف لأنطونيو جوتيريش، في اتصال هاتفي، إن روسيا ملتزمة بالوفاء بشحنات الحبوب والأسمدة التي تصدرها.

وحذرت العديد من المنظمات من أزمة غذاء عالمية بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح والحبوب وحبوب زيت الطعام.

كان آخر تلك التحذيرات ما صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، اللتين حذرتا من استمرار ارتفاع أسعار القمح العالمية في موسم 2022-2023 مما يعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.

وأوكرانيا وروسيا هما أول وخامس أكبر مصدرين للقمح في العالم، حيث يمثلان 20 بالمئة و10 بالمئة من المبيعات العالمية على التوالي، لكن إغلاق بحر آزوف والبحر الأسود أمام حركة التجارة أوقف جميع صادراتهما من القمح تقريباً.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مراراً بتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا والأسمدة والقمح من روسيا لتفادي مجاعة في العديد من الدول الفقيرة التي تعتمد على هذه الواردات.





المصدر: وكالات