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الصين توجه اتهامات إلى مجموعة السبع
تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
29 يونيو 2022 19:39

اتهمت  الصين، اليوم الأربعاء، دول مجموعة السبع بـ «زرع الانقسام» بعد البيان الذي أصدرته القوى الصناعية الكبرى، أمس الثلاثاء، في ختام قمتها.
استخدم قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا)، الثلاثاء، لغة هجومية حيال الصين في بيانهم الختامي عند انتهاء قمة استمرت ثلاثة أيام في ألمانيا.
وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم الخارجية الصينية، أمام الصحفيين «بينما يحارب المجتمع الدولي الوباء، ويسعى جاهداً لإنعاش الاقتصاد، فإن مجموعة الدول السبع ليس فقط لا تلتزم بالوحدة والتعاون، إنما على العكس تسعى إلى زرع الانقسام، وخلق خصومات من دون أي حس بالمسؤولية أو مبدأ أخلاقي».
وانتقدت المجموعة ما اعتبرت أنه ممارسات تجارية «غير شفافة» من جانب بكين.

المصدر: آ ف ب
الصين
مجموعة السبع
قمة مجموعة السبع
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