تحرير عشرات الجنود الأوكرانيين في تبادل أسرى مع روسيا

قالت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إنها استعادت 144 جنديا أوكرانيا، ضمن عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وأوضح جهاز الاستخبارات، التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، على موقع تلغرام: «هذه أكبر عملية تبادل أسرى» منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأضاف أن «من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن آزوفستال».

لكن جهاز الاستخبارات لم يحدد متى وأين جرت عملية التبادل.

و«آزوفستال» مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية تحصن فيه جنود من الجيش الأوكراني قبل أن يستسلموا ويخرجوا لينقلوا في حافلات.

المصدر: آ ف ب