واشنطن وسول وطوكيو قلقة من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
بايدن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان في مدريد
29 يونيو 2022 19:03
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى القلق المتواصل من الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قال بايدن: إن تعاون الدول الثلاث بشأن ملف كوريا الشمالية أمر ضروري. وأضاف الرئيس الأميركي: «لا نزال قلقين بشدة».