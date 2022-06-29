واشنطن وسول وطوكيو قلقة من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى القلق المتواصل من الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قال بايدن: إن تعاون الدول الثلاث بشأن ملف كوريا الشمالية أمر ضروري.

وأضاف الرئيس الأميركي: «لا نزال قلقين بشدة».

المصدر: رويترز