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واشنطن وسول وطوكيو قلقة من تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
بايدن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان في مدريد
29 يونيو 2022 19:03

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى القلق المتواصل من الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قال بايدن: إن تعاون الدول الثلاث بشأن ملف كوريا الشمالية أمر ضروري.
وأضاف الرئيس الأميركي: «لا نزال قلقين بشدة».

المصدر: رويترز
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اليابان
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