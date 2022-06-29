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الناتو يدعو فنلندا والسويد للانضمام لعضويته
صورة جماعية لقادة دول الناتو خلال قمتهم في مدريد
29 يونيو 2022 17:29

قال بيان نشرته قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، إن الحلف دعا السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته.
وذكر البيان: «ضم فنلندا والسويد سيجعل (الحلفاء) أكثر أمناً، وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا والأطلسي»، مضيفاً أن الحلف وافق أيضاً على مفهوم استراتيجي جديد.
ووصف البيان روسيا بأنها «التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء».
وتعهد الحلف بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ووافق على حزمة دعم تهدف لتحديث قطاع الدفاع لديها.
وفي الوقت نفسه، قرر الحلف تعزيز الردع والدفاع فيه بشكل كبير.
ووصف الحلف، في البيان، الصين بأنها تشكل تحدياً لمصالحه وأمنه.

المصدر: رويترز
حلف الناتو
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