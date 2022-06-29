الأمم المتحدة تقدر حجم الخسائر المدنية في أوكرانيا

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقديراً للخسائر المدنية في أوكرانيا منذ الأزمة الأخيرة التي بدأت في 24 فبراير.

وقالت ماتيلدا بوجنر، رئيسة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، في كييف إن «المدنيين ما زالوا يتحملون وطأة» الأزمة.

وأشارت بوجنر، بشكل خاص، إلى مقتل 60 قتيلاً و111 جريحاً في محطة القطار في مدينة كراماتورسك في أوائل أبريل.

تزامن المؤتمر الصحفي للمسؤولة في كييف مع صدور التقرير الجديد عن حصيلة العملية العسكرية بالنسبة للمدنيين.

وقالت يوجنر: إن المراقبين سجلوا تضرر بعض المنشآت المدنية.

وأضافت أنه حتى هذا الأسبوع، أسفرت الأزمة عن مقتل أو إصابة أكثر من 10 آلاف مدني، ومن بينهم مئات الأطفال.

وأوضحت: «أؤكد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير»، حيث قدرت عدد القتلى بأكثر من 4700 شخص.

المصدر: د ب أ