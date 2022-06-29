غينيا تعدم 200 ألف من الطيور الداجنة بسبب إنفلونزا الطيور

قال وزير الزراعة الغيني مامودو ناجنالين باري اليوم الأربعاء، إن غينيا أعدمت حوالي 200 ألف من الطيور الداجنة المعرضة لخطر الإصابة بإنفلونزا الطيور (إتش5إن1). وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول تفش لإنفلونزا الطيور في السابع من يونيو، مما أسفر عن نفوق ما مجموعه 120478 من الطيور الداجنة. وقال باري "هدفنا هو منع انتشاره إلى مناطق لم يعلن فيها الوباء بعد". وأضاف أنه تم احتواء حالات التفشي الحالية على بعد حوالي 50 و100 كيلومتر من العاصمة كوناكري في مقاطعتي كويا وفوركاريا.

المصدر: وكالات