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كوريا الجنوبية تسمح باستخدام أول لقاح محلي ضد كورونا
أرشيفية
29 يونيو 2022 13:56

سمحت كوريا الجنوبية باستخدام أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا، صنعته شركة "إس.كيه ساينس".
 
وذكرت وزارة "سلامة الغذاء والدواء" اليوم الأربعاء أن لجنة التفيش النهائي التابعة لها وافقت على استخدام لقاح "إس.كيه.يو كوفيون" المعروف أيضا باسم "جي.بي.بي510"، بعد أن أوصت لجنة استشارية من الخبراء بموافقتها على استخدامه في وقت سابق من هذا الأسبوع، طبقا لشبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ولقاح "إس.كيه.واي كوفيون" الذي تم تطويره بالاشتراك مع معهد "تصميم البروتين" في جامعة /واشنطن/، هو لقاح يعتمد على جزئيات نانوية مكونة من عنصرين، يمكنها زيادة التأثير المناعي. وهذا أول لقاح محلي، يجتاز جميع المراحل الثلاث من التجارب السريرية.

المصدر: وكالات
لقاح كورونا
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