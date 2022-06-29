الكويت.. 5 وفيات من جنسية عربية في حادث تصادم مروع

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية وفاة خمسة وافدين من إحدى الجنسيات العربية في حادث تصادم مروري مروع وقع فجر اليوم الأربعاء بين مركبتين على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء قرب نادي الرماية. وفق وكالة الأنباء الكويتية(كونا). وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن إدارة العمليات المركزية وعلى أثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة أربعة وافدين من إحدى الجنسيات العربية وإصابة أربعة آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن. وأضافت أن الفرقة تولت إخراج المحشورين وتم تسليمهم للطوارئ الطبية وفارق أحدهم الحياة لدى وصوله إلى المستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة أشخاص.

المصدر: وكالات