أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 542.25 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و 741 ألفاً و660 حالة، بحسب إحصاء "رويترز". وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام