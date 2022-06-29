الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات: الأزمة الأوكرانية تفاقم التداعيات العالمية
السودان وإثيوبيا يؤكدان حرصهما على التهدئة وإقامة علاقات متزنة
عراقيون بين مآسي النزوح ومخاوف العودة
«الناتو» يعزز وجوده على أبواب روسيا.. وموسكو تندد
الأمم المتحدة: الناس سيموتون إذا توقف عبور المساعدات إلى سوريا
السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بإمكانات هائلة
«الصحة العالمية»: استمرار العدوى بـ«جدري القرود» يشكل خطراً
رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة لمواجهة التدخلات في شؤون المنطقة
خبراء ومحللون: مراوغة «الحوثي» تقضي على جهود إنهاء الحرب في اليمن
إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة
بايدن: «قمة مدريد» تطبع التاريخ
مبادرات ورؤية سلطان القاسمي.. جغرافية جديدة للشعر العربي
الصومال يعلن الحرب ضد «الشباب» الإرهابية
ماجد بن سعود المعلا: نثمن جهود دعم المواهب الشابة
كبسولات تساعد ركاب الطائرات على النوم
ميليشيات الحوثي تعترف بتجنيد 3 آلاف عنصر خلال الهدنة في اليمن
ألبيرتو مورافيا.. المغامر في التجريب
كيف نفقد الوزن بعد الستين؟
البحرين: مصر درع أمان العرب
ثاني السويدي.. يجذّر أشعاره في طلوع الشجر!
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
29 يونيو 2022 08:40
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 542.25 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و 741 ألفاً و660 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
المصدر: وام
فيروس كورونا
كورونا
كوفيد 19
الأكثر قراءة
عربي ودولي
«فايزر» تكشف «مفاجأة» بشأن لقاحات أوميكرون
25 يونيو 2022
الإمارات
حمدان بن محمد يعلن عن زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بنسبة 58%
26 يونيو 2022
الإمارات
افتتاح أول صيدلية وقفية بالمنطقة في دبي
26 يونيو 2022
آخر الأخبار
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©