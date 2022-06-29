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أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
29 يونيو 2022 08:40

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 542.25 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و 741 ألفاً و660 حالة، بحسب إحصاء "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: وام
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