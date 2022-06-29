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في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
29 يونيو 2022 07:44
ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات ضد روسيا
العضو الدائم في المجلس.
وفي كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع للمجلس المؤلف من 15 عضوا في نيويورك، قال زيلينسكي إنه لا ينبغي السماح لروسيا بالبقاء في المجلس.
وأضاف: "لابد من إنشاء محكمة للتحقيق في كل ما فعلته القوات الروسية ضد الأوكرانيين".
وعقد مجلس الأمن اجتماعه بعد أن أصاب صاروخ روسي مركزا تجاريا أوكرانيا في مدينة كريمنشوك أمس الأول الاثنين. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في الهجوم.
المصدر: وكالات
مجلس الأمن
فولوديمير زيلينسكي
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