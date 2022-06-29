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الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
29 يونيو 2022 07:59

 قتلت الشرطة الكندية مسلحين اثنين خلال تبادل لإطلاق النار يوم الثلاثاء عند بنك في مقاطعة كولومبيا البريطانية أسفر أيضا عن إصابة ستة ضباط، وتم إخلاء منازل قريبة بعد اكتشاف عبوة ناسفة محتملة، حسبما ذكرت الشرطة.

وذكرت سلطات إنفاذ القانون أن أعضاء فريق الرد السريع وصلوا إلى الموقع في بنك مونتريال في سانيتش، بجزيرة فانكوفر، قرب الحدود مع ولاية واشنطن الأمريكية، في حوالي الساعة 11 صباحا (1800 بتوقيت جرينتش).

وقالت شرطة مدينة سانيتش في كولومبيا البريطانية، في بيان على موقعها على الإنترنت "ما زال الحادث مستمرا في ظل وجود مكثف للشرطة في المنطقة".
وأضافت "تم إخلاء المنازل والشركات القريبة من مكان الحادث بسبب احتمال وجود عبوة ناسفة في سيارة مرتبطة بالمشتبه بهم".

وقال دين دوثي قائد شرطة سانيتش في مؤتمر صحفي إن الرجلين كانا "مدججين بالسلاح" وإن التقارير الأولية تشير إلى أنهما كانا يرتديان دروعا واقية من الرصاص، مضيفا أنه ليست لديه أي معلومات أخرى عنهما.
ونُقل ستة ضباط الى المستشفى مصابين بطلقات نارية.

وأضاف "نتوقع في الوقت الحالي خروج بعض الضباط بعد تلقي العلاج في أقسام الطوارئ، بينما أصيب ضباط آخرون بجروح خطيرة للغاية ونقلوا إلى قسم الجراحة".

المصدر: وكالات
الشرطة الكندية
إطلاق نار
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