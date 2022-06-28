تحذيرات من تهريب السلاح من أوكرانيا إلى الإرهابيين

دينا محمود (لندن)

مع دخول الأزمة في أوكرانيا شهرها الخامس، تتصاعد تحذيرات أمنية غربية، من المخاطر المترتبة على إمكانية وصول كميات كبيرة من الأسلحة التي تلقتها حكومة كييف من الخارج إلى يد تنظيمات إرهابية وعصابات للجريمة المنظمة، داخل أوروبا وخارجها.

ووصف خبراء أمنيون غربيون، هذا السيناريو بـ«الكارثي»، لا سيما في ظل مؤشرات تفيد بأن جماعات إرهابية، على رأسها تنظيما «داعش» و«القاعدة»، تسعى حالياً لإعادة بناء ترساناتها من الأسلحة، بعد الانتكاسات التي مُنيت بها في بقاع مختلفة من العالم، خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتزايد مخاوف هؤلاء الخبراء في ظل ما يتردد عن انتشار الفساد على نطاق واسع في أوساط الجيش الأوكراني، فضلاً عما يقوله مسؤولون أمنيون، من أن أوكرانيا تمثل منذ سنوات، إحدى أسواق تهريب السلاح الرئيسة في أوروبا.

كما تشكل أراضيها ممراً لشحنات من أنواع مختلفة من المخدرات، وسط بيانات تشير إلى تصاعد معدلات الجريمة فيها.

وقد أقر مسؤولون عسكريون أوكرانيون مؤخراً، بأن بلادهم فقدت ما يقرب من 50% من إمدادات الأسلحة، التي تدفقت عليها منذ نشوب الأزمة في 24 فبراير الماضي، سواء بعدما دُمِرَت أو هُرِبَت أو فُقِدَت السيطرة عليها، وهو ما يفتح الباب أمام بيعها لأطراف ثالثة، غير معروفة الهوية. وفي أواخر مايو الماضي، أعربت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» عن قلقها من إمكانية أن تقع الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا، في «الأيادي الخطأ»، قائلة على لسان مديرتها كاثرين دي بولي، إن مثل هذا الاحتمال يهدد بتكرار السيناريو الذي شهدته أوروبا قبل ثلاثة عقود، عندما حصلت عصابات إجرامية على كميات كبيرة من السلاح الذي اسْتُخْدِمَ في الحرب في البوسنة والهرسك خلال تسعينيات القرن الماضي.

لكن الأمر قد يكون أكثر خطورة هذه المرة، في ضوء استخدام الإرهابيين والمجرمين، لما يُعرف بمواقع «الإنترنت المظلم»، من أجل شراء منظومات عسكرية أميركية وبريطانية متطورة، أُرْسِلَت إلى أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي، وتسربت من جيشها أو خسرها خلال المعارك، بما يهدد بتحويل بقاع مختلفة من أوروبا إلى سوق سوداء للأسلحة المُهربة.

وفي تصريحات نشرها مجلة «ذا بليتز» الأميركية الأسبوعية على موقعها الإلكتروني، قال الخبراء الغربيون، إن مثل هذه المواقع تتيح للعناصر الإرهابية والإجرامية، فرصة شراء المنظومة الواحدة من منظومة «جافلين» الأميركية المحمولة المضادة للدبابات مقابل 30 ألف دولار لا أكثر، كما يمكن كذلك الحصول على معدات بريطانية مماثلة، بأسعار تقل عن ذلك بواقع النصف تقريباً.

ويحذر الخبراء من أن الأسلحة المُهرّبة من أوكرانيا، قد تصل عبر هذا الطريق إلى مناطق، مثل البلقان والشرق الأوسط، وكذلك الساحل الأفريقي، التي يعكف تنظيم «داعش»، على إعادة تنظيم صفوفه فيها، وسط أنباء عن وجود علاقات بينه وبين عصابات إجرامية ناشطة في دول أوروبية، مثل ألبانيا وكوسوفو، أبرمت معه صفقات لبيع السلاح.

كما يُخشى من وجود اتصالات بين ميليشيات يمينية متطرفة في أوكرانيا وتنظيمات مسلحة بعضها متطرف، خارج هذا البلد.

ويشير متابعون لمثل هذه العلاقات المثيرة للجدل، إلى أن السلطات الأوكرانية اعتقلت في عام 2019، البراء الشيشاني، القيادي البارز في «داعش»، بعد عملية شاركت فيها كذلك، وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي آيه»، وقوات الشرطة الجورجية.

وسبق أن حذر الأمين العام لوكالة الشرطة الدولية «الإنتربول» يورجن ستوك، من أن تتحول البلقان وأفريقيا، إلى وجهة للأسلحة الغربية التي قد يتم تهريبها من أوكرانيا، مشدداً على أن توافر كميات كبيرة من السلاح والعتاد في غمار الحرب الحالية، يُنذر بانتشار مثل هذه المعدات على نحو غير مشروع، في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع.