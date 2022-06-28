لبنان يستضيف اجتماعاً عربياً نهاية الأسبوع

بيروت (وكالات)

قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس، إن وفداً من دول جامعة الدول العربية سيتوجه إلى لبنان لحضور اجتماع يستمر يومين يتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين في ذلك البلد الذي تعصف به الأزمات.

وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن زعماء من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيصلون إلى لبنان الجمعة.

وأوضح بو حبيب أن القائمة النهائية للمسؤولين لم تتأكد بعد لكنها تضم وزراء من دول عربية عدة سيلتقون بالرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المؤقت ورئيس البرلمان.

وأكد مصدر حكومي أن أبو الغيط سيلتقي بالرئيس ميشال عون السبت القادم.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن في زيارته الأخيرة للبنان في مارس أن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري سينعقد في بيروت قبل قمة في الجزائر في نوفمبر.

إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن الحكومة الجديدة ستستكمل ما بدأته الحكومة الماضية خاصة ما يتعلق بصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية.

وقال ميقاتي، في تصريح أمس، بختام الاستشارات النيابية: «سنشكل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي».