حمد بن عيسى والسيسي يبحثان مسارات التعاون الاستراتيجي

المنامة (البحرين)

عقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، محادثات رسمية استعرضا خلالها أوجه العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون الاستراتيجي الوطيد في مختلف الجوانب التي تحقق تطلعات البلدين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» إن الجانبين أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البحرين ومصر من علاقات تاريخية راسخة وتعاون دائم وثيق، مؤكدين تطلعهما المستمر لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.

وأشاد العاهل البحريني بما تشهده مصر بفضل نهج الرئيس المصري من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وما حققته من إنجازات نوعية في جميع الميادين.

كما أشاد على دورها المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المقدرة في نصرة قضايا الأمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد علاقات الأخوة والترابط بين البلدين، مضيفاً «أننا نحرص دائماً على هذه اللقاءات لتنمية التعاون بين بلدينا الشقيقين في المجالات كافة».