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الإمارات: التواصل وبناء الجسور لتنمية وازدهار المنطقة
المشاركون في الاجتماع (وام)
29 يونيو 2022 01:01

المنامة (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لـ«منتدى النقب» الذي استضافته مملكة البحرين أمس الأول، بمشاركة وفود من البحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع عبدالرحمن النيادي مدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي أكد أهمية التواصل وبناء الجسور بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، بما فيها الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن لـ«منتدى النقب» أهمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش.
ويهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات «قمة النقب» التي عقدت في شهر مارس الماضي.
ويعتبر منتدى النقب خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون والسلام في المنطقة.

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