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تحذيرات من التصعيد على الحدود بين السودان وإثيوبيا
الحدود بين السودان وإثيوبيا
29 يونيو 2022 01:06

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذرت مصادر سياسية وإعلامية في السودان وإثيوبيا من مغبة التصعيد المستمر على الحدود بين البلدين، عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بقتل 7 جنود سودانيين ومدني.
ودعت المصادر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى ضرورة العمل معاً من أجل السيطرة على هذا الموقف المتفجر، والذي يهدد العلاقات التاريخية بين البلدين، وينذر بعواقب وخيمة.
يأتي ذلك في وقت احتدمت فيه الاشتباكات على الحدود الإثيوبية السودانية، حيث أعلن الجيش السوداني أمس، استعادة منطقة «برخت» التي تعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية.
وبذلك يحكم السودان سيطرته الكاملة على منطقة «الفشقة الكبرى».
وقالت مصادر عسكرية سودانية إن سلاح الجو السوداني قاد عملية تقدم الجيش في المنطقة. 

السودان وإثيوبيا
الحدود السودانية الإثيوبية
السودان
إثيوبيا
الجيش السوداني
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