الإمارات تدعو الأطراف الليبية لإجراء حوار وطني مسؤول

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات، أمس، بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية في مشاورات لجنة المسار الدستوري، وثمّنت الجهود الحثيثة للأمم المتحدة ومصر في تيسير تلك المشاورات.

وأكدت في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، دعم مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بشأن المصالحة الوطنية وحماية المدنيين الليبيين. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة خطاب الكراهية، كما رحبت باستئناف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأعربت عن تأييدها تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية من العنف.

وقالت الإمارات، في البيان الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة: «نؤكد أن المنعطف الحرج الذي تقف عنده ليبيا مع انتهاء المدة المحددة في خريطة الطريق، والتي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتطلب من الليبيين مواصلة الانخراط في حوارٍ وطني مسؤول، والالتزام بالتهدئة الشاملة».

وأضافت: «من هذا المنطلق، نرحب بالتقدم الذي أحرزتهُ الأطراف الليبية بعد انتهاء الجولة الثالثة من مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، ونتطلع إلى الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع، والتي نأمل أن تفضي إلى توافُقٍ بشأن النقاط الخلافية، بما يتيح اتخاذ خطواتٍ ملموسة مبنية على إطارٍ دستوري، وتقود الأشقاء الليبيين إلى عقد انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون».

وقال أبوشهاب، في البيان: «إن تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار يستوجب إزالة كافة العقبات الماثلة أمام الحفاظ على التهدئة، وإنهاء الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، وأهمها معالجة أسباب الانفلات الأمني، لاسيما في ظل تصاعد وتَكَرُر الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، والتَحشيد العسكري في مُحيطِها». وأضاف: «ينبغي توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة قضايا نزع السلاح»، مؤكداً دعم الإمارات مبادرة المجلس الرئاسي الليبي بشأن المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود المبذولة لمعالجة الوضع العام بهدف حماية المدنيين الليبيين، خصوصاً النساء والأطفال. وتابع: «نؤيد كذلك بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يدعو فيه جميع الأطراف الليبية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، والتحذير من العودة لخيار الاحتِكام إلى السلاح».

ورحبت الإمارات، بحسب البيان، باستئناف اللجنة العسكرية المشتركة «خمسة زائد خمسة» لأعمالها مؤخراً برعاية الأمم المتحدة، باعتباره إشارةً إيجابية في ظل الأوضاع المعقدة.

وقالت: «نؤكد هنا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن».

وشددت على أنه ينبغي عدم ترك أي فراغٍ قد تَستغِلُه الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تتربص بأي فرصة للتوسع وبسط سيطرتها في ليبيا، مؤكدة دعمها جهود القوات الليبية في مكافحة الإرهاب، لاسيما عبر تأمين الحدود الليبية الجنوبية.

وذكر أبوشهاب، في البيان: «لا يجب أيضاً استخدام الاختلافات السياسية كذريعة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتال، إذ ينبغي تكثيف الجهود لمكافحة هذا الخطاب بكافة أشكاله، دعماً لمساعي إحلال السلم والاستقرار في ليبياً».

وأعرب عن تطلع الإمارات إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الشهر المقبل، بحيث يتم اعتماد قرار موضوعي يُعزِز من ولاية البعثة لتكون قادرةً على دعم ليبيا، كما أكد على تطلع الدولة إلى تعيين ممثلٍ خاص للأمين العام إلى ليبيا في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع متطلبات الوضع الراهن.

وختاماً، دعت الإمارات، بحسب البيان، كافة الأشقاء في ليبيا إلى الحفاظ على الإنجازات التي حُققت منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة توحيد كافة المؤسسات الليبية الحيوية وتحييدها عن الصراعات، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدُها، لتوفير العيش الكريم لكافة الليبيين في بلدٍ موحد، آمن، ومستقر.