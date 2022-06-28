تركيا تغير موقفها من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، ، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته فنلندا والسويد إلى الحلف.

وأضاف نينيستو، في اليوم الأول من قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، أن هذا التطور المهم جاء بعد أن وقعت الدول الثلاث مذكرة مشتركة "لتقديم دعمها الكامل في مواجهة التهديدات لأمن بعضها البعض".

وهذا الاتفاق، الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات "يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو"، وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان.

كانت تركيا تعترض على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. ولقبول عضوية أي بلد جديد في الحلف، يجب أن توافق كل الدول الأعضاء على الطلب.

بدوره، قال الامين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن قادة الحلف سيوجهون دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف غدا الأربعاء بعدما وقّعت تركيا مذكّرة تفاهم رفعت بموجبها رفضها ترشح البلدين.

وأعلن ستولتنبرج، بعد محادثات في مدريد "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو. وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب".

المصدر: رويترز