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بلغاريا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس
بلغاريا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس
28 يونيو 2022 22:34

قالت بلغاريا، اليوم الثلاثاء، إنها ستطرد 70 موظفاً دبلوماسياً روسياً وفرضت حداً أقصى لحجم تمثيل موسكو.
وتمثل أكبر عملية طرد من قبل صوفيا لدبلوماسيين روس في السنوات الأخيرة وأدت إلى تقليص حجم الوجود الدبلوماسي لموسكو في الدولة الواقعة في البلقان بأكثر من النصف.
وقال مصدر، لم يذكر اسمه لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن موسكو سترد. كانت روسيا قد قطعت الغاز عن بلغاريا في أبريل الماضي بسبب رفضها الموافقة على آلية الدفع بالروبل رغم اعتمادها الشديد عليها.
وقال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، الذي فقد الثقة في تصويت أجراه البرلمان الأسبوع الماضي "لقد طردنا اليوم 70 دبلوماسياً روسياً... العديد كانوا يعملون بشكل مباشر في أجهزة (المخابرات)".
ويقلص القرار الوجود الدبلوماسي الروسي بأكثر من النصف والذي قال بيتكوف إنه بلغ 114 في نهاية أبريل.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية إن قرار طرد هذا العدد الكبير من الموظفين الدبلوماسيين الروس يهدف إلى تقليص حجم بعثة موسكو إلى مستوى التمثيل البلغاري في روسيا والرد على ما وصفته بأنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

المصدر: رويترز
سفارة
روسيا
بولندا
طرد
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